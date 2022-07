Partindo da 10.ª posição, o campeão em título deixou o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) na segunda posição, a 7,834 segundos, com o também britânico George Russell (Mercedes) em terceiro, a 12,337.

Com estes resultados, Max Verstappen, que alcançou a 28.ª vitória da carreira, soma agora 258 pontos no campeonato, mais 80 do que o monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que foi sexto em Budapeste e é segundo no Mundial de pilotos.

A prova teve vários momentos emocionantes, nomeadamente a ascensão de Verstappen ao primeiro lugar, mesmo com percalços como um peão após ter conseguido Leclerc quando este estava na liderança.

A discussão maior acabou por ser em torno da gestão da Ferrari no que respeita aos carros dos seus dois pilotos, Charles Leclerc e Carlos Sainz. Um erro na escolha de pneus acabou por condicionar a prova de ambos e o piloto monegasco que chegou a estar em primeiro lugar acabou em sexto, aumentando a sua distância para o líder da prova.

O campeonato de Fórmula 1 vai agora para a pausa de verão e regressa a 26 de agosto no Grande Prémio da Bélgica.