Escreve a Folha de São Paulo que o Palmeiras demitiu Scolari "devido à sequência de maus resultados da equipa, que causaram as eliminações na Copa do Brasil e Libertadores".

No último domingo, a equipa liderada pelo técnico brasileiro de 70 anos perdeu frente ao Flamengo, treinado por Jorge Jesus, por 3-0.

Com a vitória, o Flamengo ascendeu à liderança do campeonato brasileiro de futebol, partilhada com o Santos, tendo ambas as equipas 36 pontos.

O Palmeiras caiu para a 5.ª posição no campeonato nacional, com 30 pontos, fora da zona de classificação direta para a fase de grupos da Libertadores.

