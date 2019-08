Em Salónica, o PAOK iniciou a defesa do título com golos do polaco Karol Swiderski, aos 28 minutos, e do ex-jogador do Sporting Josip Misic, aos 76.

O Panetolikos, sob o comando de Luís Castro, ex-treinador da equipa B do Vitória de Guimarães, ainda reduziu em tempo de compensação, aos 90+2 minutos, através do português Dálcio, mas o triunfo já não fugiu à formação de Abel Ferreira.

Os jovens lusos Frederico Duarte e Mimito Biai foram lançados na equipa do Panetolikos no decorrer da segunda parte.

Já o AEK, com os portugueses André Simões, Francisco Geraldes e Nélson Oliveira de início, e com Hélder Lopes no banco de suplentes, perdeu por 2-1 na receção ao Xanthi, que teve o extremo luso Fábio Sturgeon no ‘onze’ titular e o guarda-redes Vítor São Bento no banco.

Geraldes esteve mesmo em destaque pela negativa, ao ser expulso no primeiro tempo, aos 34 minutos.

Na segunda parte, o brasileiro William inaugurou o marcador, aos 67 minutos, e o uruguaio Jean Barrientos, antigo jogador do Vitória de Guimarães, dilatou a vantagem do Xanthi, aos 78, antes de Nélson Oliveira anotar o tento dos atenienses, aos 90.

No sábado, o Olympiacos, treinado por Pedro Martins, bateu o Asteras Tripolis, por 1-0.