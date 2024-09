Com um formato de quase três horas, a cerimónia terá início às 20h30 locais (19h30) e vai incluir discursos e a passagem simbólica dos jogos para Los Angeles, sede da edição de 2028.

O Stade de France, em Saint-Denis, vai transformar-se numa grande pista de dança ao ritmo da música eletrónica com o tema "Paris é uma festa", mas ainda sem a divulgação da programação completa, que incluirá uma "surpresa'.

De Jean-Michel Jarre a Ofenbach

Ao todo, 24 DJs de diferentes gerações e subgéneros do panorama francês foram anunciados, incluindo Kavinsky (que esteve presente na cerimónia de encerramento dos Jogos Olímpicos), Pedro Winter (conhecido como Busy P, ex-empresário do Daft Punk) ou os hitmakers Martin Solveig ("All Stars", "Hello"), The Avener ("Fade out Lines"), Cassius, Etienne de Crecy, entre outros.

A nova geração será representada pela dupla Ofenbach ou pelas melodias tropicais de Polo & Pan, bem como as figuras emergentes do eletro-techno Irene Dresel e do house Chloé Caillet.

"Esta é uma grande família. Encontramo-nos nos clubes e nos festivais. Agora temos a oportunidade de poder tocar para milhões de pessoas de todo o mundo", comemora Valentin Brunel, conhecido como Kungs.

Expoente do 'French Touch', o lendário Jean-Michel Jarre (76 anos), também estará presente.

"Não estou a fazer um espetáculo dentro de um espetáculo. A ideia é passar a pasta para os melhores artistas e DJs franceses da música eletrónica, para a geração mais jovem", disse Jarre no final de agosto em entrevista à AFP.

Juntamente com Victor Le Masne, diretor musical das cerimónias olímpicas e paraolímpicas, o produtor e diretor artístico Romain Pissenem, especialista em música eletrónica, está por trás da conceção do espetáculo.

"A ideia é fazer uma espécie de pingue-pongue, com um jogo e mandar a bola para outro. Uma bela progressão musical. É um espetáculo e uma festa", explicou Pissenem à AFP.

Será "um momento festivo com todos unidos", conclui Jarre.