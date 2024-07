Nuno Borges e Francisco Cabral avançaram hoje para a segunda ronda de pares do torneio olímpico de ténis de Paris2024, ao derrotaram os gregos Petros e Stefanos Tsitsipas, com reviravolta no marcador.

Os tenistas portugueses Francisco Cabral (E) e Nuno Borges (D), durante a partida frente aos gregos Petros Tsitsipas e Stefanos Tsitsipas, a contar para os Jogos Olímpicos de Paris, em Paris, França, 28 de julho de 2024. JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA Lusa