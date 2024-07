Sem revelar pormenores, a atleta do Sporting, de 35 anos, publicou imagens suas do pré e pós operatório, dando conta, na última, de que “correu bem”.

A agência Lusa tentou obter detalhes sobre a intervenção cirúrgica com a assessoria de comunicação da atleta, do Sporting e da Federação Portuguesa de Atletismo, sem obter qualquer resposta até ao momento.

A medalha de prata nos últimos Jogos Olímpicos vai estar ausente de Paris2024, devido a uma lesão no joelho esquerdo, contraída e agravada nos Europeus em pista coberta de 2023, em Istambul, nos quais acabou mesmo assim por conseguir a medalha de bronze.

Nesse dia conquistou a medalha de bronze na terceira final de uma grande competição que disputou condicionada por lesão, tal como nos Mundiais ao ar livre Eugene2022, nos Estados Unidos, e, depois, nos Europeus Munique2022.

Desde então, Mamona falhou os Mundiais Budapeste2023, tendo, depois, admitido, em entrevista à agência Lusa sentir-se melhor do que no período anterior a Tóquio2020.

No fim de junho, com o encerramento da fase de qualificação e a ausência confirmada dos Campeonatos de Portugal, Mamona assumiu a ausência de Paris2024, apontando o foco “na definição dos próximos passos no tratamento da lesão no joelho, com o objetivo de voltar a treinar a 100% para conseguir competir ao mais alto nível”.

Nos Jogos Tóquio2020, em 2021, Mamona conquistou a medalha de prata, sendo batida pela venezuelana Yulimar Rojas, que também vai estar ausente da capital francesa por lesão.