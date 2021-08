“Foi um prazer aprender, crescer e jogar ao teu lado. Hoje começa uma nova etapa na tua carreira e desejo-te tudo de bom! Vemo-nos em breve, Cristiano”, escreveu Dybala, na legenda de uma fotografia ao lado do capitão da seleção portuguesa, na rede social Twitter.

Cristiano Ronaldo, de 36 anos, vai regressar a Inglaterra e ao Manchester United, no qual alinhou entre 2003 e 2009, tendo conquistado uma Liga dos Campeões, três campeonatos, um Mundial de Clubes, uma Taça de Inglaterra, duas Taças da Liga inglesa e uma Supertaça.

Seguiu-se a experiência na Juventus, desde 2018, tendo vencido dois campeonatos, uma Taça de Itália e duas Supertaças italianas.

No emblema de Old Trafford, ao serviço do qual Cristiano Ronaldo marcou 118 golos em 292 jogos, o avançado vai encontrar os internacionais portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot.