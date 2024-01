Além do Belcea Quartet, o cartaz conta com o Quatuor Van Kuijk no dia 20 e, no dia seguinte, tocam o Minguet Quartett, Simply Quartet e o Jerusalem Quartet.

Os programas a apresentar incluem peças do período clássico e romântico, de compositores como Haydn, Beethoven e Brahms, mas também criações do século XX, de compositores como Webern, Chostakovitch ou Prokofiev.

O Quatuor Van Kuijk, criado em 2012, é constituído por Nicolas Van Kuijk e Sylvain Favre-Bulle (violinos), Emmanuel François (viola d’arco) e Anthony Kondo (violoncelo), tendo-se apresentado em diferentes salas europeias e festivais.

No palco da Praça de Espanha, no dia 20, às 15:00, vão tocar uma “seleção de mélodies francesas, originalmente transcritas para quarteto de cordas” de Maurice Ravel, Erik Satie, Baptiste Trotignon, Francis Poulenc, Gabriel Fauré e Felix Mendelssohn.

No mesmo sábado, às 18:00, o Quatuor Danel vai interpretar obras de Prokofiev, Mieczyslaw Weinberg e Tchaikovsky.

O quarteto é formado pelos músicos Marc Danel e Gilles Millet (violinos), Vlad Bogdanas (viola d’arco) e Yovan Markovitch (violoncelo).

O sábado termina com a atuação do Belcea Quartet, às 21:00, que estreia uma peça de Julian Anderson, encomenda conjunta da Fundação Calouste Gulbenkian, do Wigmore Hall, da Elbphilharmonie Hamburg, da Mogens Dahl Koncertsal e da Wiener Konzerthaus. Completam o programa os Quartetos para Cordas n.º 4 e 12, de Ludwig van Beethoven.

O agrupamento é formado pelos músicos Corina Belcea, Suyeon Kang, Krzystof Chorzelski e Antoine Lederlin.

“Este quarteto destaca-se pela sua ampla discografia, distinguida com importantes prémios como o Diapason d’Or, em 2016”, assinalou a Fundação Calouste Gulbenkian.

O Minguet Quartett abre a programação de domingo, pelas 12:00, com um programa composto por peças de Johannes Ockeghem, Giuseppe Verdi, Luigi Nono e Beethoven, seguindo-se, às 15:00, o Simply Quartet que vai tocar peças de Joseph Haydn, Anton Webern e Robert Schumann.

Fundado em Xangai em 2008, os quatro músicos do Simply são Danfeng Shen, Antonia Rankersberger, Xiang Lyu, e Ivan Valentin Roald.

Encerra o festival uma parceria da Gulbenkian com a Bienal dos Quartetos de Cordas da Philharmonie de Paris, o Jerusalem Quartet. O quarteto vai interpretar peças de Bedrich Smetana, Dmitri Chostakovitch e de Johannes Brahms.

O Jerusalém Quartet, amplamente premiado, é constituído por Alexander Pavlovsky, Sergei Bresler, Ori Kam e Kyril Zlotnikov.

A anterior edição do festival, em 2022, teve uma audiência total de cerca de 2.000 pessoas.