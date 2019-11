À margem de um almoço-debate com José Couceiro, organizado pelo International Club of Portugal (ICP), realizado numa unidade hoteleira de Lisboa, Pedro Baltazar disse não se arrepender da candidatura em 2011 e lamentou que o clube e o futebol estejam a “dar sinais muito negativos aos sportinguistas”.

“Acho que teríamos feito muito melhor do que foi feito até aqui. Pior, era relativamente difícil. Estarei sempre disponível a arranjar soluções que acho mais convenientes para o Sporting. Há alguma falta de agregação da família sportinguista e o que está à vista é um conjunto de decisões e fatores que tem levado o Sporting a esta situação”, afirmou.

Pedro Baltazar, que em 2011 foi o quarto candidato mais votado, com 8,80%, atrás do vencedor Godinho Lopes (36,55%), Bruno de Carvalho (36,15%) e Dias Ferreira (16,54%), realçou a preocupação pelo rumo do futebol ‘leonino’.

“Estou preocupado com o futebol do Sporting, que é o que move 90% ou mais do mundo do Sporting. Estou muito preocupado porque não vejo grandes soluções. Continuo a achar que o apoio às equipas é quase nulo. Esta administração da SAD está mais preocupada em arranjar modelos de relações internacionais ou com agentes do que em desenvolver o futebol e resolver assuntos do dia a dia”, criticou.