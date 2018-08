O tenista português Pedro Sousa, primeiro cabeça de série, foi hoje derrotado na final do torneio 'challenger' de Liberec, na República Checa, ao perder a final com o eslovaco Andrej Martin, por 6-1 e 6-2.

O jogador luso, atual 151.º do ‘ranking’ mundial, que tinha afastado o compatriota Gonçalo Oliveira nas meias-finais, foi batido pelo segundo pré-designado em apenas 67 minutos de encontro, desperdiçando as sete bolas de ‘break’ de que dispôs frente ao número 231 do mundo.

Pedro Sousa falhou assim o seu segundo título da temporada, depois de ter vencido o ‘challenger’ de Braga, em maio.