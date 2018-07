O tenista português Pedro Sousa, quinto cabeça de série, foi hoje eliminado na segunda ronda do Open de Margurgo, na Alemanha, ao perder com o eslovaco Andrej Martin, em três 'sets'.

Na segunda ronda do torneio do circuito ‘challenger’, Pedro Sousa, 164.º do mundo, foi derrotado por Martin, 164.º, por 7-6 (7-5), 3-6 e 6-3, em duas horas e 40 minutos.