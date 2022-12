Faz-se história na liga portuguesa. Depois de já terem atuado vários jogadores com o Campeonato do Mundo no seu palmarés individual no principal escalão do futebol português, como Anderson Polga (Sporting CP), Iker Casillas (FC Porto) ou Joan Capdevila ( SL Benfica), pela primeira vez há jogadores que vencem o Mundial enquanto jogam em Portugal.

Os argentinos Enzo Fernández e Nicolás Otamendi, jogadores dos encarnados, são os primeiros jogadores a atuar na I Liga e a sagrarem-se campeões mundiais.

O médio foi ainda eleito o melhor jogador jovem do torneio.

A Argentina conquistou hoje pela terceira vez o Mundial de futebol, repetindo 1978 e 1986, ao vencer a França por 4-2 no desempate por grandes penalidades, após 3-3 nos 120 minutos, em Lusail, no Qatar.

Os sul-americanos marcaram os quatro penáltis no desempate, enquanto os franceses, que defendiam o título, falharam dois, por Coman e Tchouaméni, o primeiro detido por Emiliano Martínez.

No tempo regulamentar, Lionel Messi, aos 23 e 108 minutos, o primeiro de penálti, e Ángel Di Maria, aos 36, marcaram para os sul-americanos, enquanto Kylian Mbappé somou um ‘hat-trick’ para os franceses, aos 80, 81 e 118, o primeiro e o último de grande penalidade.