Rudi Garcia (treinador do Lyon): "Estamos muito orgulhosos com o que alcançámos. Vencemos por 3-1 uma das equipas favoritas a conquistar a Liga dos Campeões, num jogo em que ganhámos a batalha tática. Temos muito talento nesta equipa e uma mentalidade muito forte. Todos se mantiveram unidos e, no fim, acabou por ser o Dembélé a sair do banco e a decidir o jogo.

Agora, temos de descansar bem, porque vem aí o Bayern de Munique. Mas todos os jogadores recuperam melhor depois de se ganhar um jogo.

Eliminámos a Juventus e o Manchester City, dois candidatos, e agora vamos ter pela frente o Bayern, que é outro candidato. Por aquilo que os jogadores demonstraram hoje, podemos vencer novamente.

Estamos a construir algo positivo e os nossos níveis de confiança estão a crescer, mas continuamos a não ser favoritos contra o Bayern. Podemos surpreender, tal como fizemos contra a Juventus e o Manchester City, e se chegarmos à final é porque certamente merecemos lá estar."

Pep Guardiola (treinador do Manchester City): "A partir dos 25 minutos, começámos a encontrar os espaços e a jogar bem. Na segunda parte, estávamos a jogar bem, mas não fomos bons o suficiente. Talvez um dia consigamos quebrar esta maldição dos quartos de final.

Defrontámos uma equipa com jogadores muito rápidos, que tentam tirar partido dos duelos físicos. Nós criámos muitas oportunidades, mas cometemos erros que não se podem cometer nesta competição e que custam caro. No ano passado, tinha acontecido o mesmo contra o Tottenham.

O Lyon defende bem, são agressivos, ganham duelos e, depois, procuram colocar a bola nos espaços e tirar partido dos duelos individuais, no um contra um. São muito solidários, muito agressivos, é uma equipa extraordinária. Parabéns ao Lyon por ter chegado às meias-finais.

Na próxima temporada, vamos voltar a tentar passar esta fase da Liga dos Campeões. Estes jogadores, esta equipa, este clube mereciam pa