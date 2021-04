Paços e Farense encontram-se na terça-feira na Capital do Móvel após derrotas nos últimos três jogos para o campeonato. Pepa reconheceu hoje que os pacenses atravessam “uma fase menos boa”, mas prometeu uma equipa a ir “com tudo” frente aos algarvios.

“Somos os mesmos, mas há fases menos boas. Fomos nós que reformulámos o objetivo, estamos em quinto lugar, mas a nossa essência é querer sempre mais. Há um ano estávamos a lutar pela sobrevivência na I Liga, o que neste momento está conseguido. Queremos voltar às vitórias, mas sem desespero e a olhar de frente para os problemas”, disse Pepa, na conferência de antevisão.

De acordo com o técnico pacense, os problemas resumem-se a “um mau jogo em Famalicão”, “a uma expulsão frente ao Benfica que sentenciou o encontro” e “a um jogo ingrato com o Boavista”, em que “a equipa teve bola, volume ofensivo e oportunidades”. Pepa defendeu o grupo das críticas aos resultados mais recentes.

“Como líder, tenho um orgulho tremendo destes rapazes e não deixo que ninguém meta a cabeça debaixo da areia. Estamos a lutar por sonhos para todos nós e é preciso dizer que é um excelente grupo, a ganhar e a perder. Amanhã [terça-feira] não haverá cansaço. Não sabemos o resultado, mas tenho a certeza de que vamos com tudo e que o Farense, que merecia mais pontos, vem com tudo. Ainda estamos longe da consagração”, sublinhou.

Desafiado a comentar o interesse do Paços na sua continuidade à frente da equipa profissional, Pepa deixou elogios ao clube, mas disse pouco sobre o tema.

“Há uma coisa que posso dizer, o coração por este clube fica, porque me sinto bem, o resto não sabemos. Quando os jogadores e treinadores falam deste clube é com saudade e carinho, porque é um clube diferenciado e especial”, afirmou, sendo ainda mais vago no comentário à criação da Superliga europeia de clubes, ao assegurar que “o foco não são superligas, mas o grupo fantástico (do Paços)”.

Para a receção ao Farense, Pepa volta a contar com o médio Stephen Eustáquio, após cumprir castigo, mantendo-se Marco Baixinho e Diaby como as únicas baixas, devido a lesão.

Na classificação, o Paços ocupa o quinto lugar, com 44 pontos, enquanto o Farense está no 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com 22. O jogo que opõe as duas equipas realiza-se no estádio Capital do Móvel, na terça-feira, a partir das 20:00.