O trio, hoje apresentado numa unidade hoteleira de Lisboa, será o pilar fundamental no futuro do Sporting no entender de João Benedito, querendo assim cimentar o futebol profissional, o de formação e, uma novidade, o 'Sporting Performance'.

Será precisamente este que será liderado por Pedro Lopes da Mata e que, em síntese, irá dedicar-se a todos os atletas dos 'leões', futebol e modalidades, visando trabalhar em áreas tão distintas como a psicologia, a nutrição, a formação e o desenvolvimento físico, consoante a modalidade que praticam e a posição que ocupam em campo, no caso dos desportos coletivos.

"O 'Sporting Performance' tem como finalidade a otimização de cada atleta. Existem dois momentos de funcionamento. O primeiro quando ele não é um quadro do clube, onde iremos recolher todas as informações sobre ele (prospeção). O segundo, quando já é quadro do clube, onde será feita uma monitorização total em competição e analisar as alterações comportamentais para não perder o foco. Vamos também trabalhar a componente física, a componente mental e a componente nutricional. A única coisa que nos impediria de chegar a bom porto, diria a bom Sporting, seria o João não ganhar as próximas eleições", afirmou o especialista em medicina desportiva e imunoalergologia.