“O adversário é muito difícil, bem trabalhado, com objetivos bem definidos e a lutar pela Liga Europa, mas, do outro lado, está uma equipa com ambição de conquistar os três pontos. Estamos num bom momento e queremos dar seguimento”, frisou Petit, em conferência de imprensa de modelo misto (presencial e por videoconferência).

O Vitória de Guimarães vem de um empate caseiro com o Sporting (2-2), que serviu de análise a Petit, aproveitando o modelo tático dos ‘leões’, em 3x4x3, semelhante ao adotado pelo Belenenses SAD.

“Muito daquilo que vimos do jogo com o Sporting pode acontecer amanhã [quinta-feira]. Conhecemos as ideias do Ivo Vieira, as equipas dele gostam de ter a bola, de criar superioridade nos corredores, e, quando tem a bola, acelera o jogo para o último terço, mas o mais importante é estarmos focados na nossa ideia e no que temos vindo a trabalhar”, disse.

A retoma da competição foi positiva para os ‘azuis’, com uma vitória por 2-0 no reduto do lanterna-vermelha Desportivo das Aves, que fez aumentar para quatro os jogos consecutivos sem conceder golos aos adversários.