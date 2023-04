Pedro Pichardo poderá ser a grande transferência no desporto português neste ano de 2023. E não, não estamos a falar de futebol, mas sim de atletismo.

O luso-cubano de 29 anos, atual campeão olímpico, mundial e europeu do triplo salto, deverá rumar ao Sporting, deixando o grande rival Benfica, escreve o jornal Record este sábado.

As razões para a sua saída, de acordo com o diário, prendem-se em especial com a diretora do projeto do Benfica Olímpico, Ana Oliveira, a quem o atleta teceu recentemente duras críticas.

Pichardo reuniu com o Benfica, com quem tem ainda contrato, mas não conseguiu resolver o diferendo com as águias, tendo de seguida chegado a um entendimento com o Sporting, de acordo com o Record.

Refira-se que recentemente Pedro Pichardo envolveu-se numa polémica com o também ex-campeão português Nélson Évora, que, curiosamente, trocou o Benfica pelo Sporting, em 2017, quando Pichardo chegou à Luz.