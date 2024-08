Tal como há um ano, nos Campeonatos do Mundo em Duisburgo, na Alemanha, o canoísta de Ponte de Lima ficou com o segundo posto, em 22.55,097 minutos, sendo novamente batido pelo dinamarquês Mads Brandt Pedersen, que revalidou o título mundial na distância, em 22.39,488.

No terceiro lugar do pódio ficou o sueco Joakim Lindberg, em 22.59,119 minutos, naquela que foi a última prova do programa dos Mundiais de canoagem de velocidade.

Poucas semanas após ter sido sexto na sua distância de eleição (K1 1000) nos Jogos Olímpicos Paris 2024, o campeão europeu de 5000 metros sai do Uzbequistão com três medalhas, duas de prata e uma de bronze.

O limiano, campeão mundial em 2017 e 2018, já tinha arrecadado hoje o segundo lugar em K1 500 e o terceiro em K4 500 misto, neste último juntamente com Teresa Portela, Messias Baptista e Francisca Laia.

Portugal encerra a sua participação nos Mundiais de canoagem de velocidade com seis medalhas, duas de ouro, três de prata e uma de bronze.

Além dos pódios em K1 500 masculino, K1 5000 masculino e K4 500 misto, conseguiu vencer as provas de K1 200 masculino, por Messias Baptista, e de K2 500, por Teresa Portela e Messias Baptista, tendo ainda conquistado a prata em K2 200 feminino, por Teresa Portela e Francisca Laia.