Melhor negócio: Cristiano Ronaldo é vecchio signoro

Aos 33 anos, Cristiano Ronaldo continua a bater recordes, tanto dentro como fora do relvado, e o verão de 2018 não fugiu a esta regra. O português foi a transferência mais cara realizada entre junho e agosto (não contando com Kylian Mbappé, uma vez que o Paris Saint-Germain apenas ativou a cláusula de compra obrigatória que tinha ficado estabelecida no acordo de empréstimo assinado em 2017 com o Mónaco) com a Juventus a ter desembolsado 120 milhões de euros (ME) pelo avançado português.

É, portanto, o atleta veterano (e temos de ter cuidado com esta palavra quando associamos a atletas como Cristiano Ronaldo) mais caro da história do futebol mundial. Mas precisava, realmente, a Juventus do astro luso?

A equipa de Turim conquistou facilmente a Serie A (a época passada foi a mais equilibrada, com o Nápoles de Sarri a fracassar na conquista do título por muito pouco) e fracassaram sempre na Liga dos Campeões, foram duas finais nos últimos seis anos perdidas sempre para emblemas espanhóis.

Cristiano Ronaldo vem adicionar inteligência nas decisões na frente de ataque, mobilidade na grande área, poder de choque e de remate, mística nos momentos mais difíceis (note-se que contra o Parma não efetuou um bom jogo, mas foi uma voz sempre presente a puxar pelos seus colegas e a entusiasmar as linhas num jogo de aperto) e solidez na combinação de jogadas.

É o melhor avançado a nível mundial, sem ser um ponta-de-lança de “gema”, uma vez que Mandzukic continua a titular.

O antigo presidente da UEFA, Michel Platini, dizia que se perguntava “se foi a Juventus a contactá-lo ou se terá sido o agente dele, [Jorge] Mendes, a oferecê-lo". "Não consigo compreender esta operação", confessou o dirigente.

Bastava para isso perceber o valor de CR7 como jogador e atleta, do carinho que os adeptos nutriram pelo português sempre que visitou Turim e a fome de Cristiano Ronaldo incessante sempre à procura de mais títulos, metas e recordes.

Negócio mais duvidoso: Kepa Arrizabalga em Londres por 80 milhões de euros

O negócio mais duvidoso deste mercado de verão levou Kepa Arrizabalaga para o Chelsea por 80 ME. O espanhol chega a Londres para substituir Courtois que rumou a Madrid. Mas quem é, afinal, este jovem guarda-redes que é atualmente o mais caro da história?

Kepa tem 23 anos, 1,89m e duas épocas na La Liga ao serviço do Atlético de Bilbau. Kepa é um dos melhores guarda-redes da sua geração. Tem um excelente posicionamento entre os postes e reflexos extraordinários. É muito forte nas saídas, no um para um e tem uma margem de progressão fantástica.

Mas afinal, se Kepa é um guarda-redes tão bom e com tanto para progredir, porque é um negócio duvidoso? Melhor, porque é o negócio mais duvidoso deste mercado?

Principalmente pelo valor investido pelo Chelsea. 80 ME é, agora, o recorde de transferência para um guarda-redes. Uma compra deve ser avaliada pelo retorno que o comprador consegue extrair do jogador, seja ele financeiro ou desportivo. Financeiramente será complicado o Chelsea vender o espanhol por um valor superior. Desportivamente é uma aposta de risco. Kepa é, na nossa opinião, pior guarda-redes do que os rivais De Gea, Ederson e Alisson.

Outro dos problemas é o jogo de pés de Kepa. Não sendo mau, também não é extraordinário, principalmente para jogar numa equipa de Sarri. Isto pode trazer problemas ao guarda-redes, já que a isto se junta uma pressão à qual o espanhol não está habituado. Em Bilbau, Kepa lutava pela Europa enquanto que em Londres todos os jogos contam na luta pelo título.

Kepa pode ser um sucesso no Chelsea e justificar todos os milhões investidos, mas, agora, é o negócio mais arriscado de do mercado.

MELHOR NEGÓCIO POR POSIÇÃO

Guarda-Redes: Thibaut Courtois (Chelsea -» Real Madrid)

No que toca à baliza, o belga Thibaut Courtois, um dos melhores guarda-redes do mundo, protagonizou, neste verão, uma mediática transferência do Chelsea para o Real Madrid. O valor (35 milhões de euros) é quase irrisório face à qualidade do belga, que será agora o número 1 da baliza madrilena.

Esta era, há muito, uma aquisição desejada pelos blancos, depois da contratação falhada de David De Gea no passado. Keylor Navas, ainda que uma das principais figuras das últimas conquistas da Liga dos Campeões, sempre foi visto como o patinho feio da equipa, sendo muitas vezes desvalorizado.