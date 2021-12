Um golo de Aylton Boa Morte, aos 87 minutos, selou o quinto triunfo fora, em sete jogos, dos algarvios, que já haviam vencido na casa de Vitória de Guimarães (1-0), Tondela (3-0), Benfica (1-0) e Famalicão (3-0).

Na classificação, o Portimonense passou a somar 23 pontos, enquanto o Moreirense, que tem um encontro em atraso, manteve-se com nove, no 17.º lugar, apenas à frente do Belenenses SAD.