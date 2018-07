Depois de um período de maior equilíbrio, embora sem situações de golo para ambos os conjuntos, o Portimonense colocou-se em vantagem a três minutos do intervalo, por intermédio de Pires, que, de ‘trivela’, bateu Casillas, assistido por Tabata.

Aos 24 minutos, coube ao Portimonense a oportunidade para se colocar em vantagem, mas Casillas evitou o golo a Manafá, impedindo que a bola entrasse no canto superior direito da sua baliza.

O mesmo Soares voltou a desperdiçar soberana oportunidade, quando, aos 22 minutos, após entendimento com Brahimi, surgiu isolado, rematando ligeiramente ao lado.

Os portistas até entraram melhor no jogo, criando aos sete minutos a primeira oportunidade para abrir o marcador, mas Ricardo Ferreira opôs-se ao remate de Soares, depois de assistência de Brahimi, um dos jogadores mais esclarecidos na turma de Sérgio Conceição.

No Municipal de Portimão, perante 3.518 espetadores, Pires (42 minutos) e Tabata (44) marcaram os golos do Portimonense, tendo André Pereira (82) assinado o tento dos ‘dragões’.

Os campeões nacionais ainda não se tinham recomposto do golo e Tabata, dois minutos depois, elevou para 2-0, agora assistido por Pires, que retribuiu o gesto ao seu companheiro, que com um desvio subtil ao poste mais distante deixou Casillas sentado no relvado.

Na segunda parte, os dois treinadores procederam a várias alterações, que retiraram qualidade e agressividade ao futebol praticado, tendo o FC Porto sobressaído devido à maior qualidade e quantidade do seu plantel, mas, ainda assim, sem materializar o domínio e o maior tempo de posse de bola.

Embora tivessem sido a equipa mais dominadora, os portistas apenas por duas vezes ameaçaram verdadeiramente a baliza algarvia, tendo numa das situações alcançado o tento de honra, por intermédio de André Pereira, aos 82 minutos.

O Portimonense infligiu a primeira derrota da pré-temporada aos campeões nacionais e somou a segunda vitória nos encontros de preparação, a primeira num confronto direto com uma equipa da I Liga portuguesa de futebol.

Marcadores:

1-0, Pires, 42 minutos.

2-0, Tabata, 44.

2-1, André Pereira, 82.

Equipas:

Portimonense: Ricardo Ferreira, Hackman, Jadson, Marcel, Ruben Fernandes, Dener, Pedro Sá, Tabata, Manafá, Nakajima e Pires.

Jogaram ainda: Léo, Jean Felipe, Felipe Macedo, Wellington, Rafael Barbosa, Iago Oliveira, Yuta Koike e André Clóvis)

Treinador: António Folha.

FC Porto: Casillas, João Pedro, Felipe, Chidozie, Alex Teles, Otávio, Sérgio Oliveira, Oliver Torres, Brahimi, Soares e Marega.

Jogaram ainda: Vaná, Oleg, Diogo Leite, Mikel, Bruno Costa, Waris, Hernâni, Aboubakar, Saidy, André Pereira, Paulinho, Ewerton e Adrian Lopez.

Treinador: Sérgio Conceição.