Num embate entre dois conjuntos algarvios que não se defrontavam no primeiro escalão há quase 32 anos, o Portimonense triunfou com um 'bis' de Beto, aos 71 e 90+1 minutos, e deixou o último lugar, subindo a 16.º, com 11 pontos.

Após somar o terceiro jogo consecutivo sem vencer, o Farense caiu para o 18.º e último lugar, com nove pontos.