Dois dias depois de se estrear com um triunfo por 37-32 face à Noruega, a formação das ‘quinas’, que contou com 11 golos de Martim Costa, somou a segunda vitória no ‘main round’, num embate em que já liderava ao intervalo por um golo (18-17).

A seleção lusa passou a somar quatro pontos, igualando na liderança a campeã mundial Dinamarca e a campeã europeia Suécia, que ainda se defrontam hoje.

Na próxima ronda, marcada para domingo, o ‘sete’ de Paulo Jorge Pereira defronta os suecos.