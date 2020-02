“O nosso objetivo é muito claro. Queremos marcar presença pela segunda vez consecutiva na fase final de um Campeonato da Europa e vamos fazer tudo para que isso aconteça”, afirmou Hugo Silva aos canais de comunicação da Federação Portuguesa de Voleibol (FPV).

A fase de qualificação para o Europeu2021 decorrerá no sistema ‘casa e fora’, com jogos de agosto a setembro, e Portugal ficou inserido no grupo G, (segundo a aplicação do sistema de serpentina com base na posição no ‘ranking’), com as seleções da Bielorrússia, Noruega e Hungria.

“Já sabíamos que não há torneios fáceis e a prova disso são as equipas que nos saíram nesta fase de qualificação para o Europeu2021″, defendeu Hugo Silva, que considerou a Bielorrússia, que foi cabeça de séria no sorteio, “a seleção mais forte”.

Portugal ocupa a 20.ª posição do ‘ranking’ da Confederação Europeia de Voleibol (CEV) e a Bielorrússia o 19.º lugar, e foi por esta razão que foi cabeça de série.

“Depois, temos a Noruega e a Hungria, equipas emergentes, que têm vindo a crescer nos últimos anos e que podem sempre surpreender e, de alguma forma, dificultar aquela que é a nossa tarefa”, acrescentou o selecionador nacional.