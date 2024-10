Depois do triunfo na Polónia, em Varsóvia, por 3-1, no sábado, Portugal viajou para solo escocês, no domingo, quando regressou aos treinos, à porta fechada, e volta hoje a treinar, já em solo escocês, numa sessão marcada para as 17:30, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social, depois de o selecionador Roberto Martínez e um jogador abordarem o encontro de terça-feira em conferência de imprensa.

Portugal procura a primeira vitória de sempre em jogos oficiais na Escócia, depois de dois empates e duas derrotas, procurando conjugar um triunfo com um deslize da Polónia na receção à Croácia, para assegurar pela segunda vez a passagem à próxima fase da competição, desta feita para os quartos de final.

No primeiro duelo, no Estádio da Luz, em Lisboa, os escoceses, treinados por Steve Clarke, deram muito trabalho à equipa das ‘quinas’ e chegaram mesmo ao intervalo a vencer, com um golo de Scott McTominay, mas Bruno Fernandes e Cristiano Ronaldo deram a volta na segunda parte (2-1).

O Escócia-Portugal está agendado para terça-feira, às 19:45, em Hampden Park, em Glasgow, e vai ser arbitrado pelo belga Lawrence Visser.

Portugal conquistou em 2019 a primeira edição da Liga das Nações, ao bater na final os Países Baixos por 1-0, no Estádio do Dragão, no Porto, graças a um golo de Gonçalo Guedes.