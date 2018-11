Portugal parte para o jogo de acesso ao mais alto patamar da Rugby Europe com vontade de inverter o peso da história. Em 22 jogos disputados, o XV romeno venceu por 19 vezes.

A seleção nacional de râguebi defronta este sábado, a partir das 12h00 (com transmissão pela Sport TV), no estádio Arena Zimbrilor, em Baia Mare, na Roménia, o play-off de acesso ao Rugby Europe Championship, o mais alto patamar da Rugby Europe e a primeira competição fora do Torneio das Seis Nações.

Portugal, que terminou em primeiro lugar no Rugby Europe Trophy em 2017-18, um feito alcançado pela segunda época consecutiva, vencendo todos os jogos em disputa, terá pela frente a Roménia, uma das mais fortes seleções europeias.

Recorde-se que os romenos comandados pelo técnico francês Thomas Lièvremont foram desclassificados do Mundial 2019 que se disputa no Japão por inscrição irregular de Sione Fakaosilea, jogador nascido em Tonga. Os romenos perderam 25 pontos e foram relegados para o último lugar do REC (apelidado de forma não oficial como as Seis Nações B).

Martim Aguiar, selecionador dos “Lobos” reconhece que Portugal “não tem grande histórico de vitórias frente à Roménia”. No historial de confrontos a vantagem é esmagadora para o lado romeno (19 vitórias em 22 jogos). A última vez que o XV luso conseguiu superar a Roménia foi em fevereiro de 2011, vencendo por 24-17, em Lisboa.

Admitindo que Roménia é “uma equipa muito forte em todos os setores do jogo” salienta que Portugal jogará “sem pressões, sem medos” e assumindo-se como “uma equipa que gosta de jogos complicados”, adiantou. “É este tipo de jogos que queremos jogar e é isso que temos que ir lá para dentro provar. Que queremos jogar nestes palcos e contra este tipo de adversários”, concluiu Martim Aguiar, selecionador nacional da equipa de XV.

2019 será a terceira época com o novo formato do Rugby Europe Championshipe incluirá a seleções da Geórgia, Rússia, Alemanha, Espanha e Bélgica, estando o último lugar reservado para o vencedor do Roménia-Portugal.