A seleção portuguesa vem de um empate histórico na terceira jornada, com a Geórgia (18-18), o seu primeiro em duas participações em Campeonatos do Mundo.

Já os australianos entram em campo quase afastados dos quartos de final, pela primeira vez em 10 edições, após o triunfo das Fiji sobre a Geórgia, no sábado, que ‘obriga’ os australianos a vencerem Portugal com ponto de bónus e a esperar que os fijianos não façam qualquer ponto contra os ‘lobos’, em 08 de outubro, para continuarem em prova.

As duas seleções nunca se defrontaram anteriormente em jogos internacionais, mas Portugal perdeu com uma equipa secundária dos ‘wallabies’, por 30-17, em agosto, em partida de preparação para o Mundial disputada em Paris.

A partida da quarta jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de râguebi França2023 está prevista para as 16:45 (hora de Lisboa), no Estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne, com arbitragem do georgiano Nika Amashukeli.

O Campeonato do Mundo de râguebi França2023 teve início em 08 de setembro e disputa-se até 28 de outubro.