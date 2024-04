A equipa comandada por João Santos acabou por não ter a sorte do seu lado e perspetiva-se uma missão complicada, já que pela frente terá seleções que venceram a prova em várias ocasiões: França e Espanha ergueram o troféu três vezes, cada, enquanto Inglaterra conquistou duas edições.

Esta é quinta presença seguida da equipa das ‘quinas’ na fase final da categoria, que conquistou por duas vezes, em 2003 e 2016, depois de ter ‘caído’ na fase de grupos na última edição, no ano passado.

"É um grupo difícil, como já esperávamos. Aqui, não há equipas fáceis, há umas que têm currículo maior do que outras. O sorteio é o que é, não vale a pena estar a escamotear isso. Calhou-nos este grupo, é este grupo que temos que defrontar. Já tivemos sucesso com algumas destas seleções ainda esta época, nomeadamente a Espanha e a Inglaterra. Com a França ainda não jogámos. Se nós estamos preocupados, acreditamos que as outras seleções também hão-de estar connosco", expressou o técnico João Santos, citado no site da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No Grupo A, o anfitrião Chipre vai medir forças com a Ucrânia, República Checa e Sérvia, enquanto a ‘poule’ B será composta por País de Gales, Croácia, Áustria e Dinamarca.

Já no Grupo C ficaram inseridas as seleções da Polónia, Eslováquia, Suécia e Itália.

Apenas os dois primeiros classificados de cada grupo avançam para os quartos de final. A fase final decorre entre 20 de maio e 05 de junho, com a final agendada para a Limassol Arena, em Limassol.