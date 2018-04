O Turn the Tide on Plastic, de Dee Caffari, tem uma vantagem de mais de 270 milhas sobre o MAPFRE, enquanto continua a manter uma velocidade mais alta.

Há dois dias, o Turn the Tide on Plastic estava apenas 90 milhas à frente do barco espanhol de Xabi Fernandez. Às 13:00 UTC de hoje, essa vantagem triplicou, com a equipa do Frederico Melo a conseguir fazer mais três nós de velocidade.

Com o pódio da 7ª etapa fechado pelos vencedores Brunel, seguido pelo Dongfeng Race Team e o AkzoNobel em terceiro, as duas equipas competem pelo orgulho em terminar esta mítica etapa.

Isto não desanimou as tripulações, que lutam por cada nó de velocidade no sprint final para Itajaí, Brasil.

No entanto, os últimos dias desta etapa continuam a ser difíceis para o Turn the Tide e o MAPFRE.

"Tivemos uma nuvem enorme com muita chuva e vento imprevisível, o que significou ter que fazer muitas manobras apenas para poder progredir", explicou Dee Caffari. “Agora está um pouco mais limpo, mas temos outra grande nuvem além. Está longe de ser tranquilo, especialmente quando há um barco vermelho (MAPFRE) envolvido. Temos uma vantagem de 250 milhas, mas ainda faltam 350, e sabendo como terminamos em Auckland, pode não ser suficiente. ”

A bordo do MAPFRE, a questão é menos sobre o clima e mais sobre o racionamento de alimentos.O boat-captain, Antonio ‘Neti’ Cuervas-Mons, pediu que o racionamento começasse com os sacos de comida, que geralmente são para um dia, e agora têm que durar três.

"Obviamente estamos a ficar curtos de comida, muito por causa do tempo que demoramos desde o Horn - ainda não ficamos sem, mas estamos temos que racionar os alimentos", disse Blair Tuke, do MAPFRE.

"Vai ser difícil, mas vamos ficar bem. Sem dúvida, que é um pouco frustrante ver o Turn The Tide longe de nós, mas estamos ansiosos por chegar e focarmo-nos na próxima etapa. ”

A atual previsão de chegada para o Turn the Tide on Plastic, é no dia 7 de abril entre as 12:00 e as 00:00 UTC, enquanto o MAPFRE deve chegar 12 a 16 horas depois.