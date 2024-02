O Benfica, que há uma semana se tornou a primeira equipa portuguesa a qualificar-se para os quartos de final da ‘Champions’, já totalizou 12.000 pontos em 2023/24, tanto quanto os três representantes franceses (Lyon, Paris Saint-Germain e Paris FC), de acordo com a atualização do ranking divulgada hoje pela UEFA.

A proeza das ‘encarnadas’ permitiu a Portugal entrar pela primeira vez no grupo dos sete primeiros classificados, o que abre a porta à entrada de uma terceira equipa lusa na Liga dos Campeões de 2025/26, depois de já estar assegurado o segundo representante nacional na próxima temporada.

Portugal subiu, até ao momento, quatro lugares em relação ao ranking de 2022/23, do nono para o quinto, ultrapassando na contabilização das últimas cinco épocas (entre 2019/20 e a atual) a Itália (sexta colocada, com os mesmos 34.000 pontos), Suécia (sétima, com 24.999), República Checa (oitava, com 22.332) e Dinamarca (nona, com 21.750).

As primeiras quatro posições da hierarquia são ocupadas pelos grandes dominadores do futebol europeu – com grande vantagem sobre Portugal -, com a França a liderar, com 73.333 pontos, seguida da Alemanha (68.999), da Espanha (64.832) e da Inglaterra (57.999).

O Benfica, que teve de passar por três eliminatórias para aceder à fase de grupos, terminou no segundo lugar da ‘poule’ A, atrás do FC Barcelona, campeão europeu em título, e à frente das alemãs do Eintracht Frankfurt e das suecas do FC Rosengard, terceiras e quartas posicionadas, respetivamente.

A equipa treinada por Filipa Patão garantiu o apuramento para os ‘quartos’ há uma semana, ao empatar 2-2 com o Rosengard e despediu-se na quarta-feira com um empate 4-4 na receção ao FC Barcelona, impedindo o percurso 100% vitorioso das espanholas, vencedoras de duas das três edições da prova.