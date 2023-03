A equipa liderada pelo espanhol Roberto Martínez tem uma sessão agendada para as 10:15, na Cidade do Futebol, em Oeiras, com os primeiros 15 minutos a serem abertos à comunicação social.

Após o almoço, às 14:15, a comitiva lusa viaja para o Luxemburgo e, às 19:00 locais (18:00 em Lisboa), o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar irão fazer a antevisão ao duelo com os ‘leões vermelhos’ em conferência de imprensa, no Stade de Luxembourg.

No arranque do Grupo J, no Estádio José Alvalade, Portugal goleou o Liechtenstein, por 4-0, com um ‘bis’ do capitão Cristiano Ronaldo e golos de João Cancelo e Bernardo Silva, enquanto o Luxemburgo obteve um surpreendente empate na Eslováquia (0-0).

O encontro está agendado para domingo, a partir das 20:45 locais (19:45 em Lisboa), no Stade de Luxembourg, recinto moderno inaugurado em julho de 2021, e terá arbitragem do romeno Radu Petrescu.