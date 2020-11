Um ano e um mês depois do desaire por 2-1 em Kiev, face à Ucrânia, que não atrapalhou a qualificação para o Euro2020, adiado para 2021, Portugal voltou a perder, desta vez numa derrota que custou a presença numa fase final.

Depois de ter conquistado a edição 2019 da Liga das Nações, Portugal ficou hoje impossibilitado de revalidar o título, pois, no Grupo 3 da Liga A, ficou a três pontos da França e desvantagem no confronto direto, com uma ronda por disputar.

O médio defensivo N’Golo Kanté, com um golo aos 53 minutos, ‘escreveu’ a quarta derrota oficial de Fernando Santos.

Sob o comando do atual selecionador luso, a formação das ‘quinas’ apenas tinha perdido - além do jogo de Kiev - na deslocação à Suíça (0-2), em 06 de setembro de 2016, na corrida ao Mundial de 2018, e com o Uruguai (1-2), em 30 de junho de 2018, na fase final do campeonato do Mundo.

No total, o atual selecionador luso soma, em jogos oficiais, 35 vitórias, 13 empates e quatro derrotas, em 52 jogos, com 107 golos marcados e 34 sofridos.