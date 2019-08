Portugal, que prepara o apuramento para o Europeu de 2021, sentiu muitas dificuldades para produzir lances de perigo no primeiro tempo, mas equilibrou o desafio em termos territoriais até ao intervalo, conservando a posse de bola no meio-campo adversário durante alguns minutos, algo que não tinha conseguido fazer durante a primeira meia hora.

A etapa complementar manteve a toada e arrancou com novo golo norte-americano, aos 52, graças à mobilidade da capitã Carli Lloyd, que aproveitou a passividade lusa na interceção de um lançamento de linha lateral para concretizar o 115.º remate certeiro pela camisola do seu país.

Já com Jéssica Silva em campo, as comandadas de Francisco Neto atacaram com outra intensidade, à procura do primeiro golo de sempre frente às bicampeãs mundiais, mas esbarraram na hora do último passe ou da concretização, como sucedeu à passagem dos 54 minutos, numa tentativa de Fátima Pinto que não assustou a guarda-redes Adrianna Franch.

Os Estados Unidos continuaram a comandar o rumo dos acontecimentos e fixaram o resultado a oito minutos do fim: a avançada Allie Long deu continuidade a uma jogada individual de Lloyd no corredor direito e antecipou-se a Patrícia Morais para carimbar o oitavo triunfo norte-americano em outros tantos duelos diante da formação lusa.

Portugal cumpriu o primeiro de dois encontros de preparação com as campeãs mundiais de futebol feminino, com o próximo a ter lugar na terça-feira, pelas 20:00 locais (01:00 em Lisboa), no Allianz Field, em Saint Paul, no estado de Minnesota.