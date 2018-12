A seleção portuguesa de basquetebol perdeu hoje frente à Bélgica, por 70-60, em Albufeira, e falhou o apuramento direto para a qualificação do campeonato da Europa de 2021.

A Bélgica, que já tinha vencido em casa a seleção lusa, por 66-65, assegurou um lugar na qualificação, enquanto as outras equipas do Grupo C da segunda fase de pré-qualificação, Portugal e Islândia, ainda vão disputar este acesso em agosto de 2019.

A seleção lusa, comandada por Mário Gomes, vencia por 41-31 mas acabou por somar o segundo desaire no agrupamento, depois de ter vencido a Islândia, por 80-77, em setembro último.