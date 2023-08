Em Gliwice, a equipa anfitriã, que chegou ao intervalo a vencer por 35-24, garantiu a qualificação para as meias-finais do torneio europeu de pré-qualificação, com Portugal a manter ténues esperanças de seguir em frente.

Para seguir em frente, Portugal tem de esperar que a Hungria vença, ainda hoje, a Bósnia-Herzegovina por uma diferença entre os sete e os 14 pontos, sendo que qualquer outro resultado afasta os lusos.