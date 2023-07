A equipa das ‘quinas’, comandada por Joaquim Milheiro, reencontra a seleção italiana, que goleou por 5-1, na segunda jornada do Grupo A, e adversária no único título luso, na final de 2018.

O Euro sub-19 cumpre a sua 20.ª edição, num escalão que foi precedido pelos Europeus de sub-18 (1981-2001), pelo torneio jovem da UEFA (1955-1989) e pelo torneio jovem da FIFA (1948-1954).

Globalmente, Portugal conta com quatro títulos, com conquistas em 1961, 1994, 1999 e 2018, esta última numa geração com Francisco Trincão, Jota, Florentino, Rúben Vinagre, David Carmo ou Thierry Correia.

A final está marcada para as 21:00 locais (20:00 em Lisboa), no Estádio Nacional Ta´Qali, em La Valletta, em Malta, e vai ser arbitrada pelo alemão Sven Jablonski.