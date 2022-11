O guardião do FC Porto falhou os dois treinos já efetuados pela equipa das ‘quinas’, devido a problemas musculares, tendo sido, de resto, o único ausente da sessão de terça-feira, na qual Fernando Santos já contou com 25 dos 26 atletas convocados para o Mundial2022.

O apronto na Cidade do Futebol está agendado para as 17:30, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, sendo que antes, às 16:30, o selecionador e um jogador a designar falarão em conferência de imprensa.

O jogo de preparação entre Portugal e a Nigéria, de José Peseiro, está agendado para quinta-feira, às 18:45, no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Na sexta-feira, a comitiva lusa partirá para o Qatar, tendo estreia marcada no grupo H do Mundial2022 para 24 de novembro, diante do Gana, antes de defrontar o Uruguai, em 28, e a Coreia do Sul, de Paulo Bento, em 02 de dezembro.

A 22.ª edição do Campeonato do Mundo arranca no domingo, com o duelo entre o anfitrião Qatar e o Equador, para o grupo A, e termina em 18 de dezembro.