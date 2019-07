Na prova de style dance de seniores femininos, Ana Luísa Walgode conquistou a medalha de prata, com 52,00 pontos, atrás da alemã Emilia Zimermann (53,35) e à frente da italiana Anna Remondini (51,38).

O júnior Ernesto Silva conquistou a sua segunda medalha, depois do ouro em solo dance, ao ser terceiro, com Bruna Pinheiro, no couple dance, com uma pontuação de 80,29.

Os alemães Paul Turbanow e Palmira Seeger Suarez conquistaram o ouro, com 84,70 pontos, e os italianos Raoul Allegranti e Caterina Artoni foram segundos, com 83,25.

Diogo António Craveiro e Catarina Craveiro conquistaram a medalha de bronze em patinagem artística de programa longo júnior nos Mundiais de patinagem artística, que decorrem em Barcelona.

Diogo, que já tinha conquistado a prata no programa individual livre, juntou-se hoje a Catarina para o último lugar do pódio, com 105,27 pontos, atrás dos italianos Tommaso Corti e Micol Mills, novos campeões, e de Claudio Casini e Angelica Bertoldi, segundos.

Estas três medalhas aumentam para seis as conquistadas por Portugal nos World Roller Games, depois do ouro de Ernesto Silva na patinagem artística, em solo dance juniores, da prata de Diogo Craveiro e do bronze da seleção sub-19 masculina de hóquei em patins.