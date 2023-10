No Estádio D. Afonso Henriques, Rodrigo Gomes (26 minutos) e Francisco Conceição (74, de grande penalidade) marcaram os golos de Portugal, que nas rondas anteriores tinha vencido Andorra (3-0) e a Bielorrússia, esta por duas vezes (5-0 e 6-1).

A seleção nacional de sub-21, que volta a jogar em novembro, com uma deslocação à Grécia, lidera o Grupo G, com 12 pontos, mais cinco face à Croácia, segunda, mas com menos um jogo, e às Ilhas Faroé, terceira, enquanto os helénicos estão na quarta posição, com cinco, seguidos de Bielorrússia e Andorra, ambos com três.