Brasil vence Argentina e disputa 'meias' do voleibol com campeão Rússia • O Brasil venceu hoje a Argentina, por 3-1, no duelo sul-americano dos quartos de final do torneio de voleibol do Rio2016 e vai disputar as meias-finais com a Rússia, campeã olímpica, numa reedição da final de Londres2012. • Eric FEFERBERG / AFP