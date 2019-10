A equipa portuguesa viaja para Kiev, onde, na segunda-feira, vai defrontar os ucranianos, líderes do grupo B com 16 pontos, mais cinco do que Portugal, mas também com mais um jogo disputado.

Na sexta-feira, Portugal cumpriu e venceu sem dificuldades na receção ao Luxemburgo por 3-0, num dia em que a Ucrânia também venceu, ao receber e bater a Lituânia por 2-0.