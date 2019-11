Mane, aos 49 minutos, e Firmino, aos 85, marcaram os golos do Liverpool, na visita ao terreno do Cristal Palace, que ainda empatou aos 82.

A formação orientada pelo alemão Jurgen Klopp, que continua sem derrotas na liga inglesa, lidera a prova com 37 pontos, mais oito do que o Leicester, segundo, que hoje venceu o Brighton por 2-0, com golos de Perez (64) e Vardy (82, de grande penalidade).

O jogar em casa, o Everton, de Marco Silva, foi derrotado por 2-0 pelo Norwich, que à entrada para a jornada ocupava a última posição da prova, com golos de Cantwell (55) e Srbeny (90+2).

A derrota deixa o Everton em 15 lugar, com 14 pontos, e o Norwich na 18.ª posição, com 10 pontos.

O português João Moutinho esteve em destaque na vitória, por 2-1, do Wolverhampton no terreno do Bournemouth, ao apontar o primeiro golo da equipa orientada por Nuno Espírito Santo, na qual foram titulares Rui Patrício, Diogo Jota e Ruben Neves.

O golo de Moutinho, aos 21, num livre direto descaído na esquerda do ataque, e o de Jiménez, aos 31, ‘empurraram’ os ‘Wolves’, adversários do Sporting de Braga na Liga Europa, para o quinto lugar, o último europeu da tabela.

A formação de Nuno Espírito Santo, que jogou em vantagem numérica desde os 37 minutos e ainda viu o adversário reduzir aos 59, por Cook, beneficiou também do empate a dois entre Arsenal e Southampton.

Lacazette apontou os dois golos dos ‘gunners’ que só chegaram ao empate final em tempo de descontos (90+6), tendo Ings (08) e Ward-Prowse (71) marcado para os visitantes, que ainda falharam uma grande penalidade.

O Arsenal segue no sétimo lugar, com 18 pontos, os mesmos que o Burnley, que é sexto e que hoje venceu por 3-0 no terreno do Watford.

Ao início da tarde, José Mourinho estreou-se no comando técnico do Tottenham com uma vitória por 3-2 no terreno do West Ham.