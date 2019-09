O primeiro quarto da época não está a correr de feição ao Everton, o Boxing Day está já ao virar da esquina e, para Marco Silva, treinador português dos Toffees, muito começa a estar em causa. Com três derrotas em seis jornadas (sem ter ainda defrontado nenhuma equipa do top 6 do ano anterior), a equipa de Liverpool começa a poder estar em maus lençóis. Não porque não consiga recuperar, uma vez que já o provou que consegue, inclusivamente na época anterior, mas porque o projeto do Everton, espelhado não só no investimento na equipa como na aposta do técnico que passou por Estoril e Sporting CP, visam um rendimento que permita aos azuis de Liverpool começar a ‘morder os calcanhares’ do sexto e quinto classificados.

Contudo, mesmo que este início de época não seja muito diferente do da temporada passada - uma vitória, três empates e duas derrotas também nas primeiras seis jornadas -, o responsável máximo do clube, Ardavan Farhad Moshiri, poderá começar a ficar preocupado.

Numa liga em que os despedimentos impulsivos começam a ser cada vez mais frequentes, nenhum treinador está fora de perigo. Tanto assim é que, aquando do despedimento de Javi Gracia do Watford, Marco Silva era o quinto treinador com mais probabilidades de ser despedido. Hoje, passadas duas semanas e duas derrotas, as ‘odds’ mudaram radicalmente e o português passou a ser o treinador da Premier League com mais probabilidades, segundo os corretores de apostas, de deixar o assento de treinador.

O peso histórico