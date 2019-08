Pablo Fornals - O jovem espanhol de vinte e três anos assinou pelos Hammers e já se estreou, entrando no decorrer do encontro na derrota por cinco golos sem resposta frente ao Manchester City. O antigo médio criativo do Villarreal, que se apresentou na época passada em excelente nível quer na Liga Espanhola quer na Liga Europa, tem todas as condições para ser uma das sensações da época. O espanhol junta-se a um grupo de jogadores que, depois de uma época menos boa mas de grande aprendizagem, poderão agora começar a jogar ao seu melhor nível sob o comando de Manuel Pellegrini.

Alex Iwobi - Depois de quatro épocas a jogar ao serviço dos Gunners, o nigeriano dá uma´ passo atrás, para dar dois à frente. Com apenas 23 anos de idade, o melhor de Iwobi ainda está para vir. Numa equipa com menos pressão e com a capacidade de criar ruturas como Richarlison e agora Moise Kean, Iwobi, que custou aproximadamente 44 milhões de euros, poderá ser a peça que faltava ao Everton para dar o salto que necessita a nível de ofensivo.

créditos: BEN STANSALL / AFP

Jean-Philippe Gbamin - Por fim, temos aquele que poderá ser, em minha opinião, a revelação da liga. Entrando também na equipa de Marco Silva, Gbamin vem para substituir uma peça que há muito já deveria ter sido resgatada pelos grandes europeus: Idrissa Gueye, que assinou esta época pelo PSG. Gbamin é uma médio box-to-box que vem dar ainda mais força à equipa do treinador português. O jovem de 23 anos da Costa do Marfim jogou as últimas três temporadas ao serviço do Mainz, da Bundesliga, onde tem desenvolvido as suas competências ao ponto de chamar à atenção da melhor liga do mundo. Se Iwobi veio dar o salto a nível ofensivo, Gbamin vem para dar equilíbrio e força, tornando este Everton numa equipa, potencialmente, muito competitiva.

Podemos então concluir que Everton e West Ham, dois históricos ingleses, terão sido as equipas que se destacaram pela qualidade das contratações que fizeram durante o verão, tendo arrebatado cinco das melhores contratações das equipas fora dos seis primeiros lugares da tabela. Porém, com isso vem também associada pressão, uma vez que já no verão passado ambas as equipas tinham gasto, cada uma, valores acima dos 100 milhões de euros para reforçar os respectivos planteis.

Esta semana na Premier League

O jogo grande da jornada é, obrigatoriamente, o Manchester City vs. Tottenham Hotspur, que terá lugar no Sábado, dia 17, pelas 17h30. Contudo, poderá ser o Wolves vs United, Segunda-feira, dia 19, pelas 20h, a despertar o maior interesse da jornada. Na época que passou o Manchester United perdeu ambos os encontros jogados no Molineux Stadium (estádio do Wolverhampton), um a contar para o campeonato, outro para os quartos-de-final da Taça de Inglaterra. Com um jogo inicial sem grande intensidade, será importante ver como se apresenta a equipa de Nuno Espírito Santo no seu primeiro jogo em casa a contar para a Premier League, principalmente quando o seu adversário entrou a toda a velocidade, com uma vitória por quatro bolas a zero frente ao rival Chelsea.