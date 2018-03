Hoje tentamos perceber o que faz do Manchester United um clube diferente dos clubes por onde Mourinho já passou e voltamos a falar nas possíveis soluções para o treinador dar a volta à situação da equipa e se ainda irá a tempo de as fazer.

A particularidade do Manchester United

Eis a chave para perceber a tonelada de pressão a que o treinador está sujeito desde a passada terça-feira. Em todos os clubes por onde José Mourinho tem passado, não têm faltado críticos à forma como o técnico aborda os jogos. Em Manchester não é diferente. Onde quer que o treinador se tenha sentado no banco, a imprensa não lhe costuma dar tréguas; assim o foi em Portugal, Espanha, Itália e já o tinha sido, igualmente, em Inglaterra. Serão, portanto, os adeptos do United mais exigentes do que os adeptos de todos os outros clubes por onde Mourinho passou? Seguramente que não! De todos, até poderão ser, na verdade, os mais pacientes. Então o que torna, ou está a tornar, o United em tamanho desafio de pressão extra futebol? Na minha opinião, o prestígio e crédito que os críticos mais visíveis têm, e a quantidade dos mesmos a dar a sua opinião, nomeadamente, Roy Keane, Rio Ferdinand, Gary Neville, Paul Scholes e, por vezes, Ryan Giggs. Estes são apenas alguns, mas sem dúvida, os mais importantes, uma vez que são nomes extremamente respeitados pelos adeptos do United.

Assim, será que estaremos nós a colocar a causa do problema do United na pressão criada por outros? Não! Estaremos a dizer que a culpa de toda esta situação/pressão é dos comentadores? Obviamente que não! Mas estamos a apontar para o facto de que, noutro clube, por esta altura e com estes resultados, os adeptos ainda não teriam virado as costas ao treinador e que Mourinho teria um pouco mais de tempo para ponderar o que tem feito de bem e de mal.

As críticas após o jogo com o Sevilha choveram de todas as direções e não se pode propriamente dizer que o treinador português tenha feito tudo para as evitar. Antes pelo contrário. Dizer na conferência de imprensa que para o Manchester United, ser eliminado da Liga dos Campeões é algo de normal, não é mentira nenhuma, mas não ajuda à sua imagem. De todos os recados que o treinador envia nas conferências de imprensa, que me lembre, este é dos mais desajustados, já que o prejudica a si mesmo, perante o próprio clube e respetivos adeptos. Este parece ser o sinal mais evidente da pressão a que o treinador está sujeito neste momento e da forma menos boa com que o português tem lidado com essa mesma pressão ultimamente.

Com tudo isto, o ambiente em Inglaterra desde terça-feira está a ferro-e-fogo para os lados do português e as coisas não parecem ter melhoras à vista. Não só pelos críticos, como referido acima, terem uma influência grande sobre os adeptos, já que todos eles fazem parte de uma geração que ganhou tudo ao serviço do United e que está ainda bem presente na memória dos adeptos, como também, e para voltar ao início do artigo, o vizinho City pratica o melhor futebol alguma vez praticados pelos azuis de Manchester. Tal fator poderia estar a ser desvalorizado pelos adeptos, já que estes sentiam, como todos os outros, que a disponibilidade financeira dos rivais e a capacidade técnica de Pep Guardiola estão, de momento, muito acima, mas com o acumular de más exibições, eliminações, falta de coesão do grupo e criticas fortes de comentadores muito chegados ao clube, a paciência parece ter-se esgotado de forma repentina.

Será que existe uma solução?