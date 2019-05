"A ambição demonstrada, a qualidade do nosso futebol e as vitórias sob os mais diretos rivais fazem desta conquista uma das mais saborosas de sempre. Uma vitória clara, inequívoca e que premeia a melhor equipa deste campeonato. Temos como objetivo para os próximos anos consolidar a hegemonia nacional e lutar por uma conquista europeia", afirmou.

Em discurso no salão nobre dos Paços do Concelho, no qual a equipa do Benfica foi recebida pelo presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, Luís Filipe Vieira elogiou o trabalho do técnico dos ‘encarnados', Bruno Lage, mas não esqueceu Rui Vitória, treinador despedido pelas ‘águias' a meio da temporada.

"Agradeço a Bruno Lage pelo enorme trabalho realizado. É uma aposta de que nos orgulhamos. Desde a primeira hora, personificou os valores do nosso clube: trabalho, humildade e enorme ambição. Continuará connosco por muitos e bons anos. Este clube é grato para todos aqueles que o serviram, e agradeço a Rui Vitória por ter vencido dois títulos nacionais”, disse.

Com milhares de benfiquistas em euforia total na praça do Município, o presidente dos ‘encarnados' lembrou a importância do título para cimentar a ‘marca global' que o Benfica representa e assegurou a vontade de voltar à Câmara Municipal ‘muito mais vezes'.

"Estes festejos demonstram a importância deste título e provam que os momentos difíceis nos tornaram mais fortes do que nunca. O amor ao Benfica existe por igual em todo o território nacional e em todo o espaço lusófono, afirmando-se cada vez mais como uma marca global. O clube está vivo, sólido e tomou um rumo estratégico muito claro. Vamos voltar a esta praça muito mais vezes", expressou.

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, parabenizou a equipa benfiquista pela conquista do campeonato nacional e elogiou a postura de Bruno Lage em relação ao futebol português.