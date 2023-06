“O Manuel Ugarte é jogador do Sporting. Tem 95% de hipóteses de sair para um de dois grandes clubes europeus. Ainda não está ‘preto no branco’ com o Paris Saint-Germain e há outro clube disposto a pagar estes valores, portanto tem uma grande probabilidade de sair”, frisou Frederico Varandas, em entrevista ao canal de TV dos ‘leões’.

Nesse sentido, o líder do clube de Alvalade admitiu que o Sporting continua a ter de vender jogadores todas as épocas para manter as contas equilibradas, mas apontou para o “crescimento sustentado do clube”, que lhe permite não ter de “destruir a equipa toda” por ter falhado a qualificação para a Liga dos Campeões.

“Se tivermos de fazer essa venda do Ugarte, que está 95% fechada, não vamos vender mais ninguém. Não vamos vender mais nenhum jogador nuclear até 31 de agosto. A partir de agora, o Sporting não negoceia. É bater a cláusula de rescisão e, se isso acontecer, temos de ir ao mercado”, assumiu Varandas à Sporting TV.

No entanto, o dirigente máximo dos ‘verde e brancos’ reconheceu que o negócio só vai ser fechado “depois de 01 de julho”, pois isso é do “interesse” do clube “por uma questão de resultados [financeiros] para 2023/24”.

Ainda sobre a situação do uruguaio, confirmou que o Sporting comprou “mais 10%” do jogador ao Famalicão “antes de o vender”, para, mais à frente na entrevista, confirmar que os ‘leões’ vão “conseguir recuperar cerca de 40% do passe” de Pedro Gonçalves que ainda estão na posse dos minhotos.

Sobre a constituição do plantel para a próxima época, Varandas confirmou que o espanhol Hector Bellerín não fica por “decisão da equipa técnica e da direção”, que “Trincão é jogador do Sporting”, que pagou “mais sete milhões de euros” ao FC Barcelona e ficou “com 50% do passe” do avançado.

Questionado sobre os principais setores da equipa a reforçar, o presidente assumiu que o avançado Viktor Gyökeres “é um dos jogadores referenciados” e que serão contratados “um avançado, seguramente”, para além de “mais algumas entradas cirúrgicas”.

Assumiu também que o Sporting tem capacidade para gastar os 20 milhões de euros que têm sido noticiados como valor exigido pelos ingleses do Coventry para ‘libertar’ o sueco.

“Não estou a dizer que o façamos, estou a dizer que temos capacidade”, vincou Frederico Varandas, que confirmou ainda a renovação do central Neto por mais uma época.