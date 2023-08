Ao primeiro dia do pontapé de saída estamos a falar dos menores investimentos feito pelas três principais equipas em Portugal nas últimas épocas, nomeadamente por parte de Benfica, FC Porto, Sporting, sabendo também que faltam ainda mais de duas semanas para o final do mercado. A pergunta coloca-se então, poderemos ter pela frente um dos campeonatos menos competitivos dos últimos anos?

Em conversa com algumas das estrelas que passaram por estes clubes nos últimos anos, a grande maioria não acredita que o campeonato seja menos competitivo. As razões, dizem os próprios, prende-se com as poucas alterações nos plantéis e nos reforços sonantes.

“Os grandes não perderam muitos atletas, mas perderam alguns dos principais, como Grimaldo e Ramos no Benfica, Uribe no FC Porto e Ugarte no Sporting. Eram futebolistas determinantes, mas também é verdade que as três equipas ou se reforçaram já nesses setores ou, pelo que lemos, estão a tentar na sua substituição, isso é bom sinal. Se todos se confirmarem, os reforços, juntando os que já foram contratados para outras posições, acredito que os plantéis ficarão mais fortes, tal como o campeonato. O gastarem menos não quer dizer nada, até porque venderam menos que o habitual e não tiveram essa necessidade, mas só no final do mercado se poderá dizer se será ou não mais competitivo, acredito que será mais, porque depois há outras equipas, mais pequenas, a contratarem também”, disse Derlei ao SAPO24, ex-jogador de FC Porto, Benfica e Sporting.

Se o antigo avançado 'lançou' os dados sobre as três principais equipas em Portugal, há quem também não deixe de fora o Sp.Braga, que no ano passado ficou em terceiro lugar e voltou a reforçar-se “em grande” nesta temporada.

“Não dando valor é menos pressão e é com isso que o Sp.Braga pode ganhar”, começou por salientar Matheus, eleito para o onze do séculos dos arsenalistas, referindo que este ano os bracarenses podem dar ainda mais luta e quem sabe lutar mesmo pelo título. “Têm grandes reforços que chegaram já em janeiro [Pizzi e Bruma] e agora foram buscar ainda mais experiência, como Fonte ou Rony e um jogador que já seguia há muito, Zalazar, grande jogador. Acredito que vão fazer uma grande temporada, reforçaram-se em grande. Cuidado com o Sporting de Braga”, referiu.

Um Benfica a gastar bem menos

O Benfica de Roger Schmdit, campeão em título, fez o maior esforço financeiro até ao momento, com quase 70 milhões de euros gastos em jogadores como Orkun Kökcü (25 milhões, o jogador mais caro de sempre na história das águias), David Jurasek (14), Trubin (10) e Arthur Cabral (20), sem nos esquecermos do regresso de Di Maria, a custo zero.

"O gastarem menos não quer dizer nada, até porque venderam menos que o habitual e não tiveram essa necessidade, mas só no final do mercado se poderá dizer se será ou não mais competitivo, acredito que será mais, porque depois há outras equipas, mais pequenas, a contratarem também" Derlei

Esses números, contudo, ainda andam longe dos gastos na maioria das derradeiras cinco temporadas. Nas últimas duas, por exemplo, o Benfica pagou mais de 100 milhões de euros, em cada ano, no que a reforços diz respeito. Apenas na temporada de 2021/2022 e 2018/2019 não ultrapassaram os 30 milhões. Há razões?

“Tal como referi, o Benfica perdeu muito poucos jogadores. Até esta semana apenas o Grimaldo, da habitual equipa, tinha ido embora e agora foi o Gonçalo. A equipa é praticamente a mesma do ano passado, o treinador não precisa de tantos reforços. Mas ainda assim reforçaram-se muito bem, Di María é um craque daqueles, há o turco [Kökcü], Arthur e outros. Chegaram muitos reforços, poderão ter custado menos que em outros anos, mas o Benfica está a ajustar a equipa em todas as posições, por exemplo até contratou um novo guarda-redes”, assinalou Derlei.

FC Porto longe dos números passados

Os dragões tem gasto uma média de 40 milhões de euros nas últimas cinco temporadas. Esta, no entanto, ao dia do arraque, ficaram-se pelos 15 milhões, a fatia maior gasta no espanhol Nico Gonzalez (oito milhões) e depois no compatriota Fran Navarro.

Há ainda um negócio que está a decorrer e deverá ficar fechado nas próximas horas, o de Alan Varela, médio do Boca Juniores da Argentina. A confirmar-se a sua chegada, os dragões poderão gastar, no total, 26 milhões de euros, a verba mais baixa das últimas temporadas.

"Têm grandes reforços que chegaram já em janeiro [Pizzi e Bruma] e agora foram buscar ainda mais experiência, como Fonte ou Rony e um jogador que já seguia há muito, Zalazar, grande jogador. Acredito que vão fazer uma grande temporada, reforçaram-se em grande. Cuidado com o Sporting de Braga" Mattheus

“Desde os meus tempos que o FC Porto é dos que menos gasta, são estratégias diferentes. Mas também é verdade que mesmo gastando menos, têm sido eles a ganhar os últimos títulos, já na minha altura era assim. É uma gestão diferente, com aquilo que tem em casa, seja com os jogadores do atual plantel, seja com regressos de emprestados”, começou por revelar o mexicano Herrera, comentando depois se Sérgio Conceição estará ou não satisfeito com o 'lençol financeiro mais curto'.

“Se perguntar a qualquer treinador, certamente eles quererão sempre mais jogadores. O Sérgio não é diferente, claro, mas entende o clube e a direção, por isso está lá há muito tempo. Mas ainda falta mais algumas semanas para o final, poderão investir mais, procurar jogadores que só mais tarde definem o futuro, tudo pode mudar”, concluiu o mexicano, que agora vê a liga portuguesa do outro lado do Atlântico, na MLS.

"Torço sempre pelo FC Porto, foi uma casa onde me senti sempre muito bem. Desejo que tudo corra bem e sei que estarão sempre lá em cima, com mais ou menos reforços. É difícil contratar para jogar em Portugal, mas o FC Porto consegue sempre encontrar grandes jogadores. Se necessitarem, tenho a certeza que será isso que vai acontecer", concluiu.

Leões ainda no mercado

Nas últimas cinco temporadas, esta é aquela em que o Sporting gastou menos, num total de 27 milhões de euros: a grande maioria, 20, para o avançado sueco Gyokeres.

Para recordarmos idêntico registo é necessário recuar até à temporada 2021/2022, onde gastaram o mesmo valor, sendo que na época transata chegaram aos 53 milhões. A conta dos leões, contudo, deverá mesmo aumentar até final do mês.

“Vai crescer, sem dúvida. O Sporting está ativo no mercado, não em quantidade, mas em qualidade. Investir mais de 20 milhões no sueco e pelo que leio estão à procura de um médio em Itália[Hjulmand, que está a chegar e deve custar mais 18 milhões] e ainda um lateral. É natural que a fatura cresça”, referiu Derlei, salientando, na sua visão, esta aposta financeira.

"É difícil contratar para jogar em Portugal, mas o FC Porto consegue sempre encontrar grandes jogadores. Se necessitarem, tenho a certeza que será isso que vai acontecer" Herrera

"Depois de terem conquistado o título há pouco tempo, o Sporting não pode voltar a ficar para trás. Acredito que esta estratégia seja baseada nisso mesmo. Uma aposta de presente e futuro", referiu.

Os leões, de facto, continuam à procura de soluções no mercado. Rúben Amorim quer um médio para substituir Ugarte e tem no dinamarquês Hjulmand, do Lecce, a solução. Já há acordo com o emblema italiano, mas falta o sim do jogador de 24 anos. Caso avance, são quase 20 milhões a juntar à fatura, mais uns 'pozinhos' para o lateral direito com que o treinador sonha.

Um Sp. Braga sem medo de se assumir

“Eu também quero ser campeão”. As palavras são de Artur Jorge, treinador do Sp. Braga, que no arranque desta temporada assumiu assim a candidatura ao título. Os bracarenses começaram a época mais cedo, com o jogo da terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, com uma vitória por 3-0 diante do Backa Topola, mas há muito que a vinham a preparar. Aliás, começaram mesmo na última temporada.

O plantel foi apetrechado em janeiro, com as vindas de Pizzi e Bruma, mas já no defeso os arsenalistas gastaram quase 20 milhões em novas contratações, em nomes como Zalazar, Rony Lopes, José Fonte ou Niakaté, destacando-se a saída de Iuri Medeiros. A aposta ao título parece clara.

“Sem dúvida. Têm de assumir, sobretudo com tanta qualidade. No ano passado já jogavam um bom futebol e foram agora à procura de mais. Têm um misto de experiência e juventude, o que é bom para o imediato e para o futuro. O futebol português precisa de mais equipas como o Sp. Braga, a aproximar-se dos grandes, para o campeonato ser mais competitivo. Não sei se vão ganhar, mas certamente que vão andar a lutar por isso. Não podem gastar como os outros, mas o facto de terem gasto o dobro dos últimos anos, prova algo”, disse Matheus, que se socorreu das contas que o SAPO24 fez.

De facto, nas últimas cinco temporadas, o ano em que os bracarenses despenderam mais dinheiro foi na de 2020/2021, 11 milhões. Nas outras não passaram de um digito na casa dos milhões. Este ano vão em 18 milhões e há expetativas, da parte de Artur Jorge, que a direção gaste mais para reforçar o plantel.