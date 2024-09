"O procurador autorizou a saída do país para que os dois acusados possam viajar para França", disse Ahumada numa conferência de imprensa, referindo-se aos jogadores Hugo Auradou e Oscar Jegou, ambos de 21 anos, acusados de agredir e violar uma mulher num hotel nessa província argentina, após um jogo amistoso da seleção do seu país.

A decisão da Procuradoria ainda precisa de ser confirmada por uma juíza de garantias numa audiência marcada para esta terça-feira às 11h30 locais no Polo Judicial de Mendoza, a 1.000 quilómetros da capital Buenos Aires.

A audiência foi convocada para discutir o pedido da acusação de ampliar as perícias psicológicas dos jogadores, que faziam parte da seleção do seu país numa digressão pela região. "Portanto, a saída do país ainda depende do que acontecerá na audiência de amanhã", esclareceu Ahumada.

Enquanto isso, os atletas aguardam em Buenos Aires, para onde foram na semana passada ao sair da cidade de Mendoza.

Nesta segunda-feira, a parte acusadora também apresentou um pedido de recusa contra a procuradoria "por violência moral e falta de objetividade", que ainda precisa de ser analisado.

O procurador "já autorizou a saída do país (dos acusados), mas processualmente é necessário esperar a audiência de amanhã para poder concretizá-la ou torná-la efetiva", acrescentou Ahumada.

Além disso, a autorização da Procuradoria para que os jogadores deixem o país sul-americano inclui certas condições, como "comparecimento nos consulados argentinos em França, comparecimento em Mendoza, se necessário, e o estabelecimento de um domicílio real e um domicílio virtual", explicou.

Também está prevista uma audiência na quinta-feira para continuar as perícias psicológicas da denunciante, uma mulher de 39 anos que afirmou ter sido agredida e violada pelos dois franceses na noite de 6 para 7 de julho, em Mendoza.