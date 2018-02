O patinador Yuzuru Hanyu — medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sochi2014, o primeiro japonês a conquistá-la — prepara-se para arrecadar mais um ouro na Coreia do Sul. Todavia, não são só as suas prestações que estão a marcar os Jogos Olímpicos, mas a chuva de Winnie the Pooh ou ursinhos Pooh que voam para o ringue quando termina as suas provas.

EPA/TATYANA ZENKOVICH